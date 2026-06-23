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Verzoek tijdelijke verhuur woning in Eindhoven
Vandaag om 10:28
Er is een aanvraag ingediend voor tijdelijke verhuur van een woning aan de Thijmstraat in Eindhoven onder de Leegstandwet.
De woning aan Thijmstraat 7 in Eindhoven is aangemeld voor verhuur volgens de regels van de Leegstandwet. Het verzoek is ingediend op 18 juni 2026 en geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005729.
De aanvraag is momenteel uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.
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