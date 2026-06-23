Verzoek tijdelijke verhuur woning in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor tijdelijke verhuur van een woning aan de Thijmstraat in Eindhoven onder de Leegstandwet.

Gevonden voor jou

De woning aan Thijmstraat 7 in Eindhoven is aangemeld voor verhuur volgens de regels van de Leegstandwet. Het verzoek is ingediend op 18 juni 2026 en geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005729.

De aanvraag is momenteel uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.