Man bedreigt verkoper met mes en steelt fiets in Tilburg

Een 23-jarige man uit Tilburg is maandag opgepakt voor het stelen van een fiets in zijn woonplaats. Dat deed hij door iemand met een mes te bedreigen, die hem de fiets wilde verkopen.

De diefstal vond plaats op 11 mei. Het slachtoffer wilde die dag een fiets verkopen aan de man. De twee maakten daarom een afspraak aan de Kruizenmuntweg. Tijdens die afspraak trok de verdachte plotseling een mes. Vervolgens nam hij de fiets mee.

Toch had de dief niet overal rekening mee gehouden, want op de fiets zat een gps-tracker. Daarmee kon de locatie van de fiets worden gevolgd. Volgens de politie heeft dat geholpen bij het onderzoek. De man zit nog vast en wordt verhoord.