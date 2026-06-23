Gehandicaptenparkeerplaats in Schijndel opgeheven

De gemeente Meierijstad heeft een gehandicaptenparkeerplaats op de Prins Hendrikstraat in Schijndel opgeheven. De parkeerplaats was gekoppeld aan een kenteken van een bewoner die inmiddels is verhuisd.

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De gehandicaptenparkeerplaats in de Prins Hendrikstraat was gereserveerd voor een specifieke auto op kenteken. Omdat de voormalige gebruiker van deze parkeerplek is verhuisd, heeft de gemeente besloten het verkeersbesluit in te trekken. Het bijbehorende verkeersbord en onderbord zijn inmiddels verwijderd of worden binnenkort weggehaald.

Door deze maatregel wordt de parkeerruimte weer beschikbaar voor algemeen gebruik. Het besluit is genomen na overleg met de politie en is vanaf de bekendmaking direct van kracht. Pas na afloop van eventuele bezwaarprocedures wordt het definitief.