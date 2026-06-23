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Kaarskesprocessie mag tot 2030 op Kerkplein in Baarle-Nassau
Vandaag om 10:43
De Kaarskesprocessie in Baarle-Nassau heeft een vergunning gekregen tot 2030.
De meerjarige vergunning is verleend voor het jaarlijkse evenement Kaarskesprocessie. Het evenement zal plaatsvinden op het Kerkplein in Baarle-Nassau op 16 augustus 2026, 22 augustus 2027, 20 augustus 2028, 19 augustus 2029 en 18 augustus 2030. De processie duurt telkens van half negen tot tien uur ’s avonds.
De vergunning is op 5 juni 2026 verzonden en valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten. Het zaaknummer voor deze vergunning is 1125374.
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