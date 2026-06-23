Gildeplein Geldrop krijgt groenere inrichting

Het Gildeplein in Geldrop krijgt een nieuwe inrichting met meer groen, schaduw en ruimte voor ontmoeting. Woensdag 1 juli kunnen inwoners tijdens een inloopmoment hun mening geven over het schetsontwerp. De gemeente Geldrop-Mierlo wil van het plein een prettige ontmoetingsplek maken.

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Het plein vormt een belangrijke verbinding tussen de wijk Overburght, het centrum, het Anna Ziekenhuis en het station. Momenteel biedt het gebied weinig schaduw, heeft het nauwelijks zitgelegenheid en bestaat het grotendeels uit verharding. Uit onderzoek blijkt dat inwoners in dit deel van Geldrop verder dan 400 meter van een ‘koele plek’ wonen.

Vergroening en biodiversiteit

De gemeente kiest voor een ontwerp waarin vergroening centraal staat. Zo worden grote inheemse bomen geplant die in de toekomst voor schaduw en verkoeling zorgen. Daarnaast komen er plantvakken met gevarieerde beplanting. Dit versterkt de biodiversiteit en geeft het plein een groenere uitstraling.

Ontmoeting en rust

Om de verblijfskwaliteit te verbeteren, worden er zitplekken geplaatst. Deze zijn bedoeld voor ontmoeting, rust en ontspanning. Bezoekers houden vanaf deze zitgelegenheden zicht op het plein en het historische Gildemonument. Het monument blijft voldoende ruimte houden voor evenementen, zoals activiteiten van het schuttersgilde.

Historische waarde

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de geschiedenis van de locatie. Het plein ligt naast het Fabrikantenhuis, een rijksmonument dat herinnert aan Geldrops textielverleden. Het Gildemonument en bestaande informatieborden blijven behouden en krijgen een prominente plek.

Met de herinrichting wil de gemeente een oplossing bieden voor hittestress en klimaatverandering. Het Gildeplein moet een groene ontmoetingsplek worden die aansluit bij de historische en stedelijke omgeving van Geldrop.