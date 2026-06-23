Aangepaste openingstijden milieustraat Heusden vanwege hitte

De milieustraat Heusden past deze week de openingstijden aan vanwege de extreme hitte.

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Door de verwachte hoge temperaturen is het terrein van de milieustraat extra warm. Beton, asfalt en metalen containers nemen veel warmte op en stralen deze uit. Dit zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur op bepaalde plekken flink kan oplopen.

Om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen, zijn de openingstijden aangepast. Zo kunnen werkzaamheden en bezoeken plaatsvinden tijdens de koelere momenten van de dag.

Aangepaste tijden

Op dinsdag 23 juni is de milieustraat open van acht uur tot half twaalf ’s ochtends. Van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 juni zijn de openingstijden van half acht tot elf uur. Zaterdag 27 juni kunnen bezoekers tussen zeven uur en half één terecht.

Met deze vroege opening blijft het mogelijk om afval weg te brengen en wordt tegelijkertijd rekening gehouden met de extreme weersomstandigheden.