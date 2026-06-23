Inloopavond energieprojecten in Zevenbergen op 30 juni

Op dinsdag 30 juni organiseert de gemeente Zevenbergen een inloopavond over energieprojecten en Powerport. De bijeenkomst is van zeven tot negen uur 's avonds in het gemeentehuis aan de Pastoor van Kessellaan.

Gevonden voor jou

Tijdens de avond kunnen bezoekers vragen stellen over diverse energieprojecten, zoals het hoogspanningsstation Port of Moerdijk en de aanlanding van windenergie op zee. Ook wordt er informatie gedeeld over de voortgang van Powerport na een overleg op 29 juni tussen het Rijk, de provincie en betrokken gemeenten.

Het overleg richtte zich op de omvang en de voorkeurslocatie van Powerport in Moerdijk. Op de inloopavond worden de laatste ontwikkelingen en plannen besproken. Daarnaast is er aandacht voor toekomstige verbindingen voor windenergie op zee, waarvan de plannen tot 2 juli ter inzage liggen.

Meer energieprojecten

Bezoekers kunnen ook informatie krijgen over andere regionale energieprojecten. Denk daarbij aan het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland en de hoogspanningsverbinding van 380 kV tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel. De plannen voor het nieuwe hoogspanningsstation Port of Moerdijk liggen tot 10 juli ter inzage.

De bijeenkomst is bedoeld om inwoners en belanghebbenden te informeren en vragen te beantwoorden. Iedereen kan vrij binnenlopen tussen zeven en negen uur 's avonds in het gemeentehuis van Zevenbergen.