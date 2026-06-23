Meierijstad geeft tips tegen hitteproblemen

De gemeente Meierijstad waarschuwt voor gezondheidsproblemen door hitte. Vooral kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met een chronische aandoening lopen risico. Met praktische tips wil de gemeente problemen voorkomen.

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De gemeente Meierijstad benadrukt het belang van zorg voor elkaar tijdens warme dagen. Ouderen, jonge kinderen en mensen met een chronische ziekte zijn extra kwetsbaar bij hoge temperaturen. Het Nationaal Hitteplan biedt richtlijnen om hitte-gerelateerde gezondheidsproblemen te voorkomen.

Het advies is om regelmatig contact op te nemen met kwetsbare mensen in de omgeving. Een telefoontje of bezoek kan helpen om te checken of ze zich goed voelen. Ook wordt geadviseerd om voldoende drinkwater klaar te zetten en aan te moedigen meer te drinken, zelfs als er geen dorst wordt aangegeven.

Houd omgeving en lichaam koel

Om de hitte buiten de deur te houden, wordt aangeraden zonwering te gebruiken en ramen pas te openen als het buiten is afgekoeld. Als een woning niet koel genoeg blijft, kan een andere plek worden gezocht. Ook het lichaam koel houden is belangrijk, bijvoorbeeld door in de schaduw te blijven, fysieke inspanning te beperken tot de koelere momenten van de dag en verkoeling te bieden zoals een voetenbad.

Verder waarschuwt de gemeente voor signalen van oververhitting, zoals hoofdpijn, duizeligheid en extreme vermoeidheid. Bij ernstige klachten wordt geadviseerd om direct contact op te nemen met de huisarts. Speciale aandacht is nodig voor kleine kinderen in geparkeerde auto's, omdat de temperatuur daar snel kan oplopen.

Medicijngebruik en mantelzorg

Medicijngebruik kan een extra risico vormen bij hitte, omdat sommige medicijnen anders werken bij hoge temperaturen. De apotheek kan hierover advies geven. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het beschermen van kwetsbare mensen. Kleine hulpacties, zoals drinken klaarzetten of het huis koel houden, kunnen veel verschil maken.