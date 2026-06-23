Deze gewiekste 'Lego-bende' steelt peperdure dozen uit speelgoedwinkels

In Breda en Etten-Leur is eerder dit jaar voor honderden euro's aan Lego gestolen. De mannen werkten slim samen om het kostbare speelgoed buit te maken. De politie is naar de mannen op zoek en deelt daarom beelden waarop ze te zien zijn.

De eerste winkeldiefstal is in Breda op woensdagmiddag 11 maart. Twee mannen komen kort na elkaar een speelgoedwinkel aan de Karnemelkstraat binnen en stelen daar een dure doos met Lego. De beveiliging wordt handig van de doos verwijderd.

In een speelgoedwinkel in Etten-Leur gebeurt dinsdag 17 maart min of meer hetzelfde, maar dan met drie mannen. Twee mannen pakken allebei een doos uit het schap – de andere man leidt het personeel af. Vervolgens lopen ze met de Lego de winkel uit.

In de tussentijd sloegen de mannen ook toe in Middelburg en Vlissingen. De politie wil weten wie de mannen zijn en roepen getuigen op om zich te melden.