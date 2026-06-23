Vergunning verleend voor woonhuis met kelder in Gilze

De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor de bouw van een vrijstaand woonhuis met kelder op Bolberg 33.

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De aanvraag voor de bouw van een vrijstaand woonhuis met kelder op kavel 8 aan Bolberg 33 in Gilze is goedgekeurd. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen en verzonden op 19 juni 2026.

Met de verleende vergunning mag op het genoemde adres een woning met kelder worden gebouwd. Dit besluit maakt deel uit van het proces rond ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente.