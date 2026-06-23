Jeugdteams NAC Academie starten nieuw seizoen

De jeugdteams van de NAC Academie beginnen op dinsdag 23 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het afgelopen jaar kende de academie diverse successen, zoals promoties en nieuwe contracten voor talenten. Ook zijn er wijzigingen in de technische staf en nieuwe functies binnen de organisatie.

Gevonden voor jou

In het seizoen 2025/2026 maakten Pepijn Reulen en Daan van Reeuwijk hun debuut in het eerste elftal van NAC. Daarnaast zaten Thomas Goos, Jemuel Erat en Mylan Brouwers bij de wedstrijdselectie. Brouwers, samen met Marijn Hoogwerf, Elijah Ikpia en Anass Aachir, tekende zijn eerste contract bij de club.

De NAC Academie leverde ook internationaal talent. Achttien jeugdspelers werden opgeroepen door nationale bonden van onder meer Nederland, Spanje en Marokko. Hoewel enkele toptalenten zoals Noud Quaars en Dayvienco Victorina naar Feyenoord vertrokken, werden de teams versterkt met nieuwe spelers.

Succesvolle prestaties

Afgelopen seizoen promoveerden NAC O19 en NAC O14. Andere teams zoals NAC O17, O15 en O13 wisten zich te handhaven op het hoogste competitieniveau van Nederland. Technisch manager Fouad El Fdil verlengde onlangs zijn contract tot 2030 en benadrukt het belang van talentontwikkeling en interne opleidingen binnen de academie.

Nieuw is dat stafleden ook bij het vrouwenteam en de meidenteams MO19 en MO15/14 gaan werken in combinatiefuncties. Dit moet de verbinding binnen de academie vergroten. De trainersstaf voor komend seizoen bestaat uit bekende namen zoals Johan Gabriëls voor O21 en Sharan Gayadien voor O19, die overkomt van Willem II.

Nieuwe en vacante functies

Naast trainers zijn er ook veranderingen in andere rollen binnen de academie. Jasper Somsen, afkomstig van FC Utrecht, wordt hoofd talentherkenning en talentontwikkeling. Jay Gibbes, voorheen werkzaam bij PSV, neemt de rol van algemeen coördinator middenbouw op zich. Enkele functies, zoals sportpsycholoog en algemeen coördinator bovenbouw, zijn nog vacant.

Het eerste voorbereidingsblok voor de jeugdteams loopt van 23 juni tot en met 9 juli. Daarna start de zomervakantie, gevolgd door hervatting op 3 augustus. Het Onder 21-team sluit zich op 29 juni aan bij de eerste selectie. NAC blijft op zoek naar vrijwilligers die de academie willen ondersteunen.