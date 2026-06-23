Kermis in Best: straten afgesloten

Van 3 tot en met 8 juli is het weer kermis in het centrum van Best. Vanaf 30 juni worden diverse straten en pleinen afgesloten vanwege de opbouw. De kermis biedt ook een prikkelarm moment op 4 juli.

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De opbouw van de kermis in Best begint op zondag 30 juni om zeven uur ’s ochtends. Hierdoor worden verschillende straten en pleinen in het centrum afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden verlopen in fases en duren tot de opening op woensdag 3 juli.

De kermis is dagelijks geopend tot en met 8 juli. Op 3 juli kunnen bezoekers vanaf één uur ’s middags terecht en sluit de kermis om één uur ’s nachts. Op donderdag 4 juli is er tussen elf uur ’s ochtends en één uur ’s middags een prikkelarm moment voor mensen die gevoelig zijn voor geluiden en drukte. Van 5 tot en met 8 juli zijn de attracties dagelijks geopend van één uur ’s middags tot middernacht.

Geen weekmarkt op 4 juli

Vanwege de kermis is er op zaterdag 4 juli geen weekmarkt in Best. De weekmarkt wordt weer gehouden op zaterdag 11 juli. De marktdag van zaterdag 27 juni gaat wel door.

De afbouw van de kermis start direct na sluiting op zondag 8 juli om middernacht. Ook in de nacht van 8 op 9 juli wordt er gewerkt. Op vrijdag 10 juli om drie uur ’s middags worden de verkeersmaatregelen beëindigd, al kunnen er daarna nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden.

Meer informatie over de kermis, zoals de opbouwtijden per straat, is te vinden op kermisbest.nl.