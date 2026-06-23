Defensie vervangt brandstofleiding Klaphek-Best

Defensie wil de brandstofleiding tussen Klaphek en Best vervangen en vergroten. Op 8 juli is er een inloopavond in Esch om het project toe te lichten.

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De ondergrondse brandstofleiding tussen Klaphek (IJsselstein) en Best wordt vernieuwd. Defensie wil de leiding groter maken, zodat er meer brandstof doorheen kan. Deze 67 kilometer lange leiding is van groot belang voor militaire vliegvelden in Nederland en voor de NAVO.

Om de vervanging mogelijk te maken, heeft de minister van Defensie een ontwerp-projectbesluit opgesteld. Dit besluit ligt vanaf 19 juni zes weken ter inzage op de website van het Ministerie van Defensie.

Inloopavond in Esch

Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen meer informatie krijgen tijdens een inloopavond in Dorpshuis De Es in Esch. Deze bijeenkomst vindt plaats op 8 juli van zeven tot negen uur ’s avonds. Medewerkers van Defensie zullen aanwezig zijn om het project toe te lichten en vragen te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig.

Wie op 8 juli niet kan komen, heeft nog een andere optie. Op 25 juni wordt een online bijeenkomst georganiseerd. Voor deze digitale sessie is aanmelden via de website van het Ministerie van Defensie wel verplicht.