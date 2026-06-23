Steenbergen neemt afscheid van drie wethouders

De gemeente Steenbergen organiseert op vrijdag 3 juli een afscheidsreceptie voor drie wethouders. Esther Prent, Kees Gommeren en Maurice Remery verlaten het college van burgemeester en wethouders.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis aan Buiten de Veste 1 in Steenbergen. Inwoners, ondernemers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het programma begint om 15.00 uur en duurt tot 17.30 uur.

Esther Prent was twee bestuursperiodes wethouder in Steenbergen. Kees Gommeren en Maurice Remery maakten ieder één bestuursperiode deel uit van het college. Zij hebben zich ingezet voor de ambities en de toekomst van de gemeente.

Officieel gedeelte

Van circa 16.00 tot 16.30 uur is er een officieel moment tijdens de receptie. Voor en na dit gedeelte is er gelegenheid om de wethouders persoonlijk te ontmoeten. De bijeenkomst wordt gehouden in de ontvangsthal van het gemeentehuis.

Met de afscheidsreceptie wil de gemeente de inzet van de drie vertrekkende wethouders waarderen en hen bedanken voor hun werk. Het is een openbare bijeenkomst waar iedereen welkom is.