Provincialeweg Oosteind afgesloten: omleidingen vanaf 29 juni

Vanaf maandag 29 juni wordt de Provincialeweg in Oosteind afgesloten voor herinrichtingswerkzaamheden. Verkeer moet rekening houden met omleidingen via Dongen en Oosterhout. De werkzaamheden duren tot eind 2027.

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De gemeente Oosterhout begint maandag 29 juni met de herinrichting van de Provincialeweg in Oosteind. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Wijlen en starten bij de kruising met de Hoogstraat. Stap voor stap schuift het werk op richting de Hogedijk. De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer.

Omleidingen worden ingesteld om het verkeer van en naar Oosteind via de Heistraat, Westerlaan, Noorderlaan en Lage Ham te leiden. Voor verkeer richting ’s Gravenmoer en verder blijft de bestaande route via onder andere de Beljaartlaan en Bolkensteeg beschikbaar. Ook fietsers krijgen een aparte tijdelijke omleidingsroute langs de Provincialeweg.

Maatregelen tegen overlast

Om de verkeersveiligheid te waarborgen, worden verschillende maatregelen getroffen. Op de Lage Ham geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Daarnaast worden snelheidsdisplays geplaatst om automobilisten te attenderen op hun snelheid. De gemeenten Dongen en Oosterhout werken samen met de aannemer om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Bewoners die direct bij het project betrokken zijn, krijgen een brief met meer informatie. Via de BouwApp houdt de aannemer omwonenden gedurende het project op de hoogte van de voortgang.