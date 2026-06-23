Controle huisvesting arbeidsmigranten in Valkenswaard

Bij een controle van vijf panden in Valkenswaard zijn meerdere overtredingen vastgesteld. Het Dommelstroom Interventie Team trof onder meer gebreken in brandveiligheid en personen die niet ingeschreven staan in de gemeentelijke administratie.

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Het Dommelstroom Interventie Team heeft op donderdag 18 juni vijf locaties gecontroleerd waar arbeidsmigranten wonen. De controle werd uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente Valkenswaard. Bewoners verleenden volledige medewerking, waardoor de inspectie soepel verliep.

Bij de controle werden diverse overtredingen ontdekt. Drie panden hadden geen omgevingsvergunning voor het splitsen in wooneenheden of appartementen. Daarnaast bleken rookmelders niet te werken en misten of functioneerden deurdrangers niet goed, wat de brandveiligheid in gevaar brengt.

Problemen met inschrijvingen

Ook op administratief gebied waren er misstanden. Meerdere bewoners stonden niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Daarnaast waren er personen ingeschreven op adressen waar zij inmiddels niet meer wonen.

Het Dommelstroom Interventie Team werkt namens zes gemeenten, waaronder Valkenswaard, om misstanden in panden en woonlocaties op te sporen en te corrigeren. Het team controleert onder andere op vergunningen, brandveiligheid en illegale bewoning. Ook wordt gekeken naar andere overtredingen zoals mensenhandel, drugs en prostitutie.

De gemeente Valkenswaard zal handhaven waar overtredingen zijn geconstateerd. Indien nodig wordt samengewerkt met andere betrokken partijen om de veiligheid en naleving van regels te garanderen.