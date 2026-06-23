Heistraat in Dongen tijdelijk dicht voor werkzaamheden

De Heistraat tussen Dongen en Oosterhout is van 24 juni tien uur ’s avonds tot 25 juni zes uur ’s ochtends afgesloten vanwege onderhoud aan het wegdek.

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De provincie voert op 24 en 25 juni werkzaamheden uit aan de Heistraat (N629), tussen Dongen en Oosterhout. Gedurende deze periode wordt een beschermlaag op het asfalt aangebracht, waarmee de weg langer mee moet gaan. Om het verkeer om te leiden, worden gele borden geplaatst.

De afsluiting geldt vanaf de rotonde Middellaan-Westerlaan tot de Provincialeweg Oosteind. Het verkeer van Dongen naar Oosterhout en omgekeerd zal hinder ondervinden tijdens deze werkzaamheden.

Schoonmaakwerkzaamheden

Naast de afsluiting wordt de weg op woensdag 24 juni tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags schoongemaakt. Dit kan lichte hinder veroorzaken voor weggebruikers.

Na het aanbrengen van de beschermlaag en het schoonmaken, moet de weg weer volledig toegankelijk zijn. Weggebruikers worden geadviseerd rekening te houden met de omleidingen en mogelijke vertragingen.