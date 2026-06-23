Maandelijks inloopmoment isolatiesubsidie in Veldhoven

De gemeente Veldhoven organiseert vanaf nu elke maand een inloopmoment over isolatiesubsidie.

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Veel inwoners hebben vragen over het isoleren van hun woning en de bijbehorende gemeentelijke subsidie. Om hen beter te informeren, start de gemeente met een maandelijks inloopmoment.

Het inloopmoment vindt plaats op de eerste woensdag van de maand. Het eerstvolgende inloopmoment is op woensdag 1 juli. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners terecht voor uitleg over het aanvragen van subsidie en advies over woningisolatie.

Vaste maandelijkse bijeenkomst

Met dit vaste moment hoopt de gemeente de drempel te verlagen om subsidie aan te vragen. Deskundigen zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en praktische tips te geven.

Het initiatief is bedoeld om de verduurzaming van woningen te stimuleren. Meer informatie over de precieze tijden en locaties van de bijeenkomsten is beschikbaar via de gemeente.