Vergunning voor overkapping aan Nieuwe Inslag in Breda

De gemeente Breda heeft een omgevingsvergunning verleend voor een overkapping aan Nieuwe Inslag 97. Het besluit is op 19 juni 2026 verzonden.

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De vergunning maakt het mogelijk om een bouwwerk te plaatsen op het adres Nieuwe Inslag 97 in Breda. Dit betreft een overkapping, waarvoor toestemming is gegeven in het kader van de bouwregels van de gemeente.

Het besluit kan gevolgen hebben voor de directe omgeving van het adres. Omwonenden en andere betrokkenen worden geïnformeerd via deze publicatie. De vergunning is onderdeel van de procedure voor het aanvragen van bouwactiviteiten bij de gemeente.