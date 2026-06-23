Vijf jongeren aangehouden in onderzoek naar drugshandel in Roosendaal

Vijf jongeren, onder wie vier minderjarigen, zijn eerder deze maand opgepakt in een onderzoek naar drugshandel in Roosendaal. De politie startte het onderzoek nadat anonieme tips waren binnengekomen over drugsdeals.

Het vijftal werd opgepakt op maandag 8 en dinsdag 9 juni. Het gaat om vier jongeren van 17 jaar en een 19-jarige verdachte. Ze komen alle vijf uit Roosendaal.

Tijdens het doorzoeken van de woningen van de jongeren werden drugs, contant geld en gegevensdragers in beslag genomen. "Vier verdachten zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. De 19-jarige verdachte zit nog vast", meldt de politie.