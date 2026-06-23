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Park afgezet in Gemert na vondst zwaar vuurwerk in vijver

Vandaag om 12:02 • Aangepast vandaag om 12:29
Zwaar vuurwerk gevonden in vijver in Gemert, park afgezet (archieffoto: politie).
Zwaar vuurwerk gevonden in vijver in Gemert, park afgezet (archieffoto: politie).

De politie heeft dinsdagmiddag een park afgezet op het Ridderplein in Gemert vanwege de vondst van zwaar vuurwerk. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is ter plaatse, meldt de politie. Het gaat waarschijnlijk om twee cobra’s.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het vuurwerk werd niet in het park zelf gevonden. Het lag in een vijver en is daarna door iemand 'met goede bedoelingen' naar het gemeentehuis gebracht, vertelt een politiewoordvoerder.

In overleg met specialisten is vervolgens besloten om het vuurwerk naar het park te verplaatsen.

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