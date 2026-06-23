Zwaar vuurwerk in vijver, park in Gemert afgezet

De politie heeft dinsdagmiddag een park afgezet op het Ridderplein in Gemert vanwege de vondst van zwaar vuurwerk. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is ter plaatse, meldt de politie. Het gaat waarschijnlijk om twee cobra’s.

Het vuurwerk werd niet in het park zelf gevonden. Het lag in een vijver en is daarna door iemand 'met goede bedoelingen' naar het gemeentehuis gebracht, vertelt een politiewoordvoerder.

In overleg met specialisten is vervolgens besloten om het vuurwerk naar het park te verplaatsen.