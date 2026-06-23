Navigatie overslaan
Ontdek

Zoontje van vriendin Peter Gillis op IC na ernstig ongeluk

Vandaag om 12:48 • Aangepast vandaag om 12:59
Wendy van Hout en Peter Gillis (foto: ANP).
Wendy van Hout en Peter Gillis (foto: ANP).

Het zoontje van Wendy van Hout, de vriendin van Peter Gillis, is opgenomen op de intensive care. Hij was betrokken bij een ernstig ongeluk. Dit heeft de zangeres dinsdag via Instagram laten weten.

Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

Het kind is volgens Van Hout buiten levensgevaar en wordt verzorgd op de IC. "We zijn ontzettend dankbaar voor alle zorg en steun die we ontvangen", schrijft ze.

De zangeres geeft aan dat zij haar interviews, optredens en afspraken voor de komende week heeft afgezegd. "Nu richten we ons volledig op zijn herstel en op onze tijd met elkaar."

Onduidelijk is wat er precies is gebeurd en waardoor het kind gewond is geraakt. Op de foto die Van Hout op haar Instagram heeft geplaatst, zit de arm van haar zoon in het verband of gips.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.