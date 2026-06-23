Zoontje van vriendin Peter Gillis op IC na ernstig ongeluk

Het zoontje van Wendy van Hout, de vriendin van Peter Gillis, is opgenomen op de intensive care. Hij was betrokken bij een ernstig ongeluk. Dit heeft de zangeres dinsdag via Instagram laten weten.

Het kind is volgens Van Hout buiten levensgevaar en wordt verzorgd op de IC. "We zijn ontzettend dankbaar voor alle zorg en steun die we ontvangen", schrijft ze.

De zangeres geeft aan dat zij haar interviews, optredens en afspraken voor de komende week heeft afgezegd. "Nu richten we ons volledig op zijn herstel en op onze tijd met elkaar."

Onduidelijk is wat er precies is gebeurd en waardoor het kind gewond is geraakt. Op de foto die Van Hout op haar Instagram heeft geplaatst, zit de arm van haar zoon in het verband of gips.