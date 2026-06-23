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Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in Berlicum toegewezen

Vandaag om 12:22

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel hebben een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats toegewezen aan de Kloosterhof in Berlicum. Dit besluit volgt op een verzoek van een inwoner die aan de gestelde voorwaarden voldoet.

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De aanvraag kwam van mevrouw Van Esch, die vanwege een beperkte loopafstand problemen ondervindt met parkeren dichtbij haar woning. Na overleg met de politie en een toetsing aan wettelijke bepalingen is besloten om een parkeerplaats bij haar woning te reserveren.

De plaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord en een onderbord waarop het kenteken vermeld staat. De geldigheid van de parkeerplaats is gekoppeld aan de duur van de gehandicaptenparkeerkaart van de aanvraagster. Het besluit is officieel genomen op 11 juni 2026.

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