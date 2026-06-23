Beslistermijn omgevingsvergunning woning Breda verlengd

De gemeente Breda heeft de beslistermijn voor het splitsen van een woning aan de Van Goorstraat verlengd. Het gaat om een aanvraag voor twee appartementen. De termijn is met zes weken opgeschoven.

Gevonden voor jou

Op 19 juni 2026 heeft de gemeente Breda besloten de beslistermijn van een omgevingsvergunning te verlengen. De aanvraag betreft het splitsen van een woning aan Van Goorstraat 2-A1 in Breda naar twee appartementen. Deze verlenging duurt zes weken.

Een omgevingsvergunning is nodig voor bouwactiviteiten zoals verbouwen, slopen of aanleggen. De gemeente brengt de verlenging van de termijn in verband met deze aanvraag naar buiten, zodat betrokkenen op de hoogte zijn. Op dit moment kan er nog niet gereageerd worden op de vergunning.

Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht van de gemeente Breda. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden bezwaar maken, indien de vergunning hun belangen schaadt.