Beslistermijn raamkozijnen Schoolstraat Breda verlengd

De gemeente Breda heeft de beslistermijn voor het vervangen van raamkozijnen aan de Schoolstraat 3 verlengd met zes weken.

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Op 19 juni 2026 heeft de gemeente Breda besloten om meer tijd te nemen voor het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het vervangen van raamkozijnen aan een pand aan de Schoolstraat 3 in Breda.

Een omgevingsvergunning is nodig voor werkzaamheden zoals bouwen, verbouwen of slopen. De verlenging van de beslistermijn betekent dat de gemeente nog zes extra weken nodig heeft om tot een besluit te komen. Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze verlenging.

Zodra de vergunning wordt verleend, zal de gemeente dit bekendmaken. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden reageren, bijvoorbeeld als zij vinden dat de vergunning hun belangen schaadt.