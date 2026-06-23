Drie bezwaren besproken in Almkerk

Op donderdag 2 juli behandelt de bezwarencommissie drie bezwaarschriften in Almkerk. Deze openbare hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis aan de Sportlaan 170.

Gevonden voor jou

De eerste zaak begint om vier uur ’s middags en gaat over een omgevingsvergunning voor de bouw van een mantelzorgwoning en het legaliseren van zonnepanelen op de locatie Eindsestraat 16 in Drongelen.

Om kwart voor vijf volgt een bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van drie appartementsgebouwen tegenover Tienhont 22 in Sleeuwijk. Het laatste bezwaar wordt behandeld om half zes en betreft het gebruik van een locatie voor een wormenkwekerij aan de Provincialeweg Noord 53a in Almkerk.

Openbare bijeenkomst

Iedereen kan de hoorzitting bijwonen, zonder voorafgaande aanmelding. Wel is het verstandig om op de dag zelf te controleren of de zitting doorgaat. Soms wordt een hoorzitting op het laatste moment geannuleerd.

Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de bezwarencommissie via telefoonnummer 0183 - 51 61 00.