Bandijk in Werkendam afgesloten voor werkzaamheden

De Bandijk in Werkendam wordt vanaf maandag 29 juni afgesloten voor werkzaamheden aan de kruisingen. Het gaat om het traject tussen het Steurgat en de Veerweg. De afsluiting duurt tot waarschijnlijk vrijdag 3 juli. Fietsers kunnen het fietspad blijven gebruiken.

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Aannemersbedrijf Buitengewoon BV start maandag met het vernieuwen van het asfalt op de kruisingen van de Bandijk. Het werkgebied strekt zich uit van het Steurgat tot aan de kruising met de Veerweg. Tijdens de werkzaamheden is de dijk afgesloten voor doorgaand verkeer.

Een omleidingsroute wordt aangegeven, zodat automobilisten een alternatieve weg kunnen volgen. Voor fietsers blijft het fietspad beschikbaar, zodat zij geen hinder ondervinden van de afsluiting.

Afhankelijk van het weer

De werkzaamheden duren naar verwachting tot vrijdag 3 juli. Dit is echter afhankelijk van de weersomstandigheden. Het oude asfalt wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag, waardoor de kruisingen weer in goede staat worden gebracht.

De Bandijk is een belangrijke verbinding in Werkendam. Door de afsluiting kan het verkeer tijdelijk hinder ondervinden. Gemeente Altena vraagt inwoners rekening te houden met de situatie.