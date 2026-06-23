Uitwijk: Lageweg krijgt nieuwe bermverharding

De Lageweg in Uitwijk krijgt nieuwe bermverharding. Vanaf 13 juli start aannemer Van der Stelt met de werkzaamheden, omdat de huidige verharding versleten en verzakt is.

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De Lageweg krijgt nieuwe grasbetontegels, die zorgen voor een stevige en duurzame berm. Dit moet de veiligheid verbeteren, vooral voor fietsers die de weg gebruiken. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Drie fases

Het werk wordt in drie fases uitgevoerd. Fase één duurt van maandag 13 juli tot en met vrijdag 31 juli en richt zich op het deel van de Lageweg buiten de bebouwde kom. Fase twee volgt van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 18 september, eveneens buiten de bebouwde kom. Voor fase drie, het deel binnen de bebouwde kom, is de startdatum nog niet bekend. Deze hangt af van eerdere werkzaamheden door netwerkbeheerder Enexis.

Tussen zaterdag 1 augustus en maandag 31 augustus is de Lageweg gewoon open. De exacte planning voor fase drie wordt later bekendgemaakt.

Verkeershinder

Tijdens de afsluiting kunnen fietsers de rijbaan blijven gebruiken. Ook hulpdiensten hebben toegang tot de weg. Voor gemotoriseerd verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld. De afvalinzameling gaat gewoon door.

De gemeente Altena en aannemer Van der Stelt hebben aangegeven dat ze bereikbaar zijn voor vragen over de uitvoering van het werk. Zodra er nieuwe informatie is, wordt dit bekendgemaakt.