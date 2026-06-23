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Melding bodemenergiesysteem bij Meijelseweg in Heusden
Vandaag om 12:59
Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. heeft een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Meijelseweg in Heusden.
De melding is op 15 juni 2026 ingediend bij de gemeente Asten. Het gaat om een gesloten bodemenergiesysteem, waarmee energie uit de bodem wordt gebruikt voor bijvoorbeeld verwarming en koeling.
Deze kennisgeving valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het is een formele melding waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
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