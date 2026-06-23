Hilvarenbeek zet stappen naar energieneutraal landschap

Hilvarenbeek wil in 2050 energieneutraal zijn met een passend energielandschap. Het college heeft het Omgevingsprogramma Duurzaam Hilvarenbeek 2025–2030 vastgesteld om plannen uit te voeren.

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De gemeente Hilvarenbeek werkt aan een duurzame toekomst met een energielandschap dat aansluit bij het karakter van de omgeving. Inwoners en ondernemers spelen hierin een belangrijke rol. Het doel is energieneutraal te zijn in 2050, wat betekent dat er net zoveel energie wordt opgewekt als verbruikt.

De plannen focussen op drie stappen: energiebesparing, het verminderen van aardgasgebruik en het opwekken van duurzame energie. Energiebesparing gebeurt bijvoorbeeld door betere isolatie en slim gebruik van energie. Voor warmte zonder gas worden alternatieven zoals aardwarmte en warmte uit water onderzocht.

Wind en zon slim combineren

Duurzame energie wordt opgewekt via zon en wind, waarbij de impact op landschap en leefbaarheid belangrijk is. Een oplossing hiervoor zijn energiehubs, waar wind- en zonne-energie op één plek wordt gecombineerd. Deze hubs helpen ook om het stroomnet minder te belasten en energie efficiënt op te slaan en te verdelen.

Een passend energielandschap is nodig omdat het elektriciteitsnet op veel plekken vol zit. Dit kan vertragingen veroorzaken bij nieuwe aansluitingen voor woningen en bedrijven. Door slimme planning wil Hilvarenbeek deze problemen voorkomen.

Van papier naar praktijk

De plannen uit de Omgevingsvisie worden uitgevoerd via het Omgevingsprogramma Duurzaam Hilvarenbeek 2025–2030. Hierin staat hoe de gemeente de komende jaren werkt aan energiebesparing, duurzame warmte en een energielandschap dat bij de dorpen en natuur past.