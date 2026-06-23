Beleefdag vernieuwd beekdal in Boerdonk op 3 juli

Op vrijdagmiddag 3 juli organiseert Waterschap Aa en Maas een beleefdag in Boerdonk. Tijdens deze middag kunnen bezoekers het vernieuwde beekdal van de Aa, Snelleloop en Boerdonkse Aa ontdekken. Er zijn wandelroutes, activiteiten voor kinderen en een huifkar voor minder mobiele gasten. Het evenement loopt van twee tot zes uur ’s middags.

Gevonden voor jou

Het afgelopen jaar heeft Waterschap Aa en Maas het beekdal in Boerdonk flink aangepakt. Het gebied is zo ingericht dat het beter bestand is tegen zowel droge als natte perioden. Daarnaast is er meer ruimte gecreëerd voor water en natuur.

Bezoekers kunnen tijdens de beleefdag door het vernieuwde gebied wandelen en met eigen ogen zien wat er is veranderd. Er zijn verschillende wandelroutes, waaronder een langere route en kortere varianten. Onderweg kom je langs bijzondere plekken, zoals een trekpontje waarmee je het water kunt oversteken.

Activiteiten voor jong en oud

De beleefdag biedt ook activiteiten voor kinderen, zoals het zoeken naar waterdiertjes. Voor mensen die minder goed ter been zijn, rijdt er een huifkar door het gebied. Het evenement is toegankelijk voor iedereen en biedt een unieke kans om het vernieuwde beekdal te ontdekken.

Praktische informatie

Het evenement vindt plaats op vrijdag 3 juli van twee tot zes uur ’s middags in Boerdonk. Bij nat weer wordt aangeraden stevige schoenen of laarzen te dragen. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig voor de organisatie. Voor bezoekers die gebruik willen maken van de huifkar is aanmelden noodzakelijk.