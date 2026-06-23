Prijsvraag voor groene buurtprojecten in Cranendonck

De gemeente Cranendonck zoekt groene initiatieven die de openbare ruimte verbeteren. Bewoners, verenigingen en winkeliers kunnen hun plannen indienen en maken kans op een geldprijs tot 2.500 euro.

Gevonden voor jou

Met de prijsvraag wil de gemeente inwoners uitdagen om hun buurt te vergroenen. Denk aan projecten zoals een gezamenlijke moestuin, een groen schoolplein of het opknappen van een versteend pleintje. Alle initiatieven moeten bijdragen aan een klimaatbestendige en groenere leefomgeving.

De gemeente ondersteunt drie veelbelovende plannen. Het winnende project ontvangt een bedrag van 2.500 euro, terwijl twee kleinere initiatieven elk 1.250 euro krijgen. De financiële steun wordt begin 2027 beschikbaar gesteld, zodat de uitvoering van de plannen vanaf januari dat jaar kan starten.

Wie mag meedoen?

Bewoners, verenigingen en lokale ondernemers kunnen deelnemen, op voorwaarde dat het initiatief in de openbare ruimte wordt gerealiseerd. Het project moet toekomstbestendig zijn en door de initiatiefnemers onderhouden worden. Daarnaast is het belangrijk dat meerdere buurtbewoners betrokken zijn en dat er geen bezwaren zijn vanuit de gemeenschap.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Cranendonck, Orbis en mogelijk een onafhankelijke groenexpert. In september 2026 worden de drie winnende initiatieven feestelijk bekendgemaakt en ontvangen zij een symbolische cheque met het prijzengeld.

Begeleiding en ondersteuning

Na de prijsuitreiking biedt Orbis de winnende projecten begeleiding bij de uitvoering. Dit omvat hulp bij vergunningen, het betrekken van buurtbewoners en het maken van een stappenplan. Orbis blijft toezicht houden om ervoor te zorgen dat de plannen volgens schema worden uitgevoerd.

Deelnemers kunnen hun ideeën vanaf mei 2026 indienen via een online formulier of per e-mail. Meer informatie is te vinden op de website van Orbis.