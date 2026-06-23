Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland krijgt voorkeursroute

De voorkeursroute voor het waterstofnetwerk in Zuidwest-Nederland is vastgesteld. Het traject loopt van Moerdijk naar België en maakt deel uit van een groter landelijk netwerk. Hynetwork Services wil bestaande leidingen hergebruiken en nieuwe aanleggen.

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De staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei heeft op 10 juni de voorkeursroute voor het waterstofnetwerk in Zuidwest-Nederland vastgesteld. Dit zogeheten Voorkeursalternatief vormt een belangrijke stap richting de aanleg van het netwerk, dat van Moerdijk naar de Belgische grens loopt en halverwege aftakt naar Vlissingen.

Het netwerk wordt onderdeel van een landelijk project van Hynetwork Services B.V., een dochterbedrijf van Gasunie. De verbinding moet industriegebieden en havens in Zeeland, West-Brabant en België met elkaar verbinden. Via dit netwerk kunnen bedrijven waterstof gebruiken in plaats van aardgas, wat bijdraagt aan verduurzaming.

Route door Brabant en Zeeland

De route loopt door gemeenten in West-Brabant en Zeeland. Hynetwork wil een bestaande aardgasleiding tussen Moerdijk en Zelzate geschikt maken voor waterstof. Tussen Woensdrecht en Vlissingen wordt een nieuwe leiding aangelegd. Langs het traject komen installaties om de gasstroom veilig te regelen en onderhoud mogelijk te maken.

Bij het bepalen van de route is geprobeerd zoveel mogelijk bestaande infrastructuur te gebruiken. Reacties op de conceptroute, die van november tot december 2025 konden worden ingediend, hebben niet tot veranderingen geleid. Wel worden bepaalde aandachtspunten meegenomen in vervolgonderzoeken.

Wat gebeurt er nu?

De keuze voor de voorkeursroute markeert de start van een nieuwe fase: de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt de route verder uitgewerkt en volgen onderzoeken naar de impact op natuur en omgeving. Eind 2027 worden ontwerpdocumenten gepubliceerd, waarop iedereen een zienswijze kan indienen.

Met het waterstofnetwerk wil Hynetwork bijdragen aan een duurzamere industrie en energievoorziening in Nederland en België.