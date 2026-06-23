Spoorzone Rijen stap dichter bij uitvoering

ProRail heeft aannemer BAM geselecteerd voor de realisatie van de aanpassingen aan de spooromgeving in Rijen. De bouw van een onderdoorgang en een vernieuwde stationsomgeving komt hiermee een stap dichterbij. De aanpak richt zich op een veilige en toekomstbestendige inrichting met minimale hinder voor de omgeving.

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De huidige overweg in Rijen wordt vervangen door een onderdoorgang voor fietsers. Daarnaast wordt de stationsomgeving bij Gilze-Rijen opnieuw ingericht. Het middenperron verdwijnt en maakt plaats voor twee zijperrons, wat zorgt voor een veiligere situatie en een betere doorstroming van verkeer en treinverkeer.

Om de hinder voor omwonenden te beperken, worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd. Vooraf worden onderdelen van de onderdoorgang gebouwd, waardoor de overweg langer open kan blijven. Tot medio 2028 blijft de overweg beschikbaar voor verkeer, en zelfs nog langer voor fietsers en voetgangers. Ook wordt de totale bouwtijd met ongeveer zes maanden verkort.

Voorbereiding start dit jaar

De voorbereidingen voor de bouw beginnen dit jaar. Kabels en leidingen worden verlegd en de bouwplaats wordt ingericht. Hierbij wordt aandacht besteed aan veiligheid en het minimaliseren van overlast. De samenwerking tussen ontwerp en uitvoering is essentieel om risico’s te beheersen en efficiënt te werken.

De gemeente Gilze en Rijen heeft een belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding van het project. Samen met ProRail, provincie, het Rijk en bewoners is toegewerkt naar een veilige en toekomstbestendige stationsomgeving. Het project draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in het dorp.

De uitvoering van de Spoorzone Rijen is een investering in duurzame mobiliteit en een betere spooromgeving. De plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt en afgestemd met betrokken partijen.