Eikenprocessierups: vallen en onderzoek in Gilze en Rijen

In Gilze en Rijen worden vlindervallen geplaatst om de eikenprocessierups te bestrijden. Het onderzoek naar de rupsen start begin juli en helpt om toekomstige overlast beter in te schatten.

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De gemeente Gilze en Rijen neemt maatregelen tegen de eikenprocessierups, die in het verleden voor veel overlast zorgde. Dit jaar wordt verwacht dat de hinder beperkt zal blijven, mede afhankelijk van het weer. Voor de bestrijding worden vallen geplaatst om vlinders, de volwassen vorm van de rups, te vangen.

Naast het gebruik van vlindervallen zet de gemeente in op meer biodiversiteit. Door de aanplant van verschillende soorten bomen en planten, en het ruimte geven aan bloeiende kruiden, worden natuurlijke vijanden van de rups aangetrokken. Ook kunnen nesten met rupsen worden weggezogen. Bewoners worden aangemoedigd om in hun eigen tuin te zorgen voor een gevarieerde beplanting.

Onderzoek met vlindervallen

Begin juli start een jaarlijks onderzoek naar de vlinders van de eikenprocessierups. Een gespecialiseerd bureau hangt vallen in bomen in zowel het buitengebied als de dorpskernen. Deze vallen trekken mannelijke vlinders aan. Het bureau komt daarna drie keer terug om de vallen te legen en de vlinders te tellen. De resultaten helpen de gemeente om de aanpak voor het komende jaar te bepalen.

Een belangrijke verandering dit jaar is dat er geen biologisch bestrijdingsmiddel meer wordt gebruikt. Voorheen werd dit middel preventief ingezet, maar het kan schadelijk zijn voor andere insecten. Het gebruik is de afgelopen jaren afgebouwd en nu volledig gestopt.

De gemeente blijft inwoners informeren over wat zij zelf kunnen doen bij overlast van de eikenprocessierups. Voor meer informatie kunnen mensen terecht op de website van Gilze en Rijen.