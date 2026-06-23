Maatregelen tegen eikenprocessierups in Alphen-Chaam

Ook dit jaar verwacht Alphen-Chaam weinig overlast van de eikenprocessierups. Het weer speelt hierin een belangrijke rol. De gemeente neemt maatregelen zoals het plaatsen van vlindervallen en het wegzuigen van nesten.

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De gemeente Alphen-Chaam heeft de afgelopen jaren al verschillende stappen gezet om de overlast van de eikenprocessierups te beperken. Dit jaar worden opnieuw vlindervallen geplaatst en nesten weggehaald. De vlindervallen trekken mannelijke vlinders aan en helpen bij het jaarlijkse onderzoek naar de populatie.

Om natuurlijke vijanden van de rups aan te trekken, zorgt de gemeente voor een gevarieerdere beplanting. Bloeiende kruiden krijgen meer ruimte en verschillende soorten bomen en planten worden aangeplant. Deze aanpak kan ook in eigen tuinen worden toegepast, waardoor inwoners zelf een bijdrage kunnen leveren.

Onderzoek met vlindervallen

Begin juli worden de vlindervallen met behulp van een hoogwerker in bomen gehangen. Dit gebeurt zowel in dorpskernen als in het buitengebied. Een onderzoeksbureau controleert de vallen drie keer en telt de gevangen vlinders. De resultaten helpen de gemeente om de aanpak voor het volgende jaar te bepalen.

Sinds dit jaar gebruikt Alphen-Chaam geen biologisch bestrijdingsmiddel meer tegen de rups. Uit voorzorg werd dit middel eerder wel toegepast, maar het bleek schadelijk te zijn voor andere insecten in bomen. Het gebruik is de afgelopen jaren afgebouwd en nu volledig gestopt.