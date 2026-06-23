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Kindje met spoed naar ziekenhuis na reanimatie in Oss

Vandaag om 14:59 • Aangepast vandaag om 15:33
Kindje met spoed naar ziekenhuis in Oss (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Kindje met spoed naar ziekenhuis in Oss (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

Een kind is dinsdagmiddag met spoed naar het ziekenhuis gebracht in Oss. Het kind werd gevonden in een zwembad achter een huis in Oss en moest worden gereanimeerd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De hulpdiensten kwamen af op een melding aan de Johannes Poststraat. Er landde ook een traumahelikopter op een voetbalveldje (Cruijff Court) in de buurt.

Het kindje is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

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