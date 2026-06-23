Aangepaste openingstijden milieustations Altena door warmte

De milieustations in Altena hebben deze week andere openingstijden vanwege de hitte. Milieustation Giessen is woensdag dicht, terwijl Werkendam en Hank beperkt open zijn.

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De gemeente Altena heeft besloten de openingstijden van de milieustations aan te passen vanwege de aanhoudende warmte. Dit geldt voor de locaties in Giessen, Werkendam en Hank.

Milieustation Giessen blijft woensdag 24 juni gesloten. Op donderdag 25 juni is het station open van negen uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags. Zaterdag 27 juni kunnen bezoekers er terecht tussen half negen en half één.

Werkendam en Hank

Milieustation Werkendam hanteert woensdag 24 juni aangepaste tijden en is open van negen uur ’s ochtends tot één uur ’s middags. Vrijdag 26 juni is deze geopend van negen uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags. Zaterdag 27 juni is het, net als Giessen en Hank, geopend van half negen tot half één.

Inzamelstation Hank is deze week alleen op zaterdag geopend, eveneens van half negen tot half één.

Vanaf maandag 29 juni gelden weer de reguliere openingstijden. Actuele informatie hierover is te vinden via de Afvalwijzer-app of op de website van de gemeente Altena.