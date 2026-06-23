Plannen voor aanlegsteiger Dommel gepresenteerd

De gemeente Sint-Michielsgestel en Waterschap De Dommel willen een aanlegsteiger bouwen bij het centrum van Sint-Michielsgestel. Op 7 juli worden de plannen toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst.

Gevonden voor jou

Het plan voor een aanlegsteiger aan de Dommel heeft als doel om meer activiteiten op het water mogelijk te maken. Daarnaast moet het de aantrekkelijkheid van het centrum van Sint-Michielsgestel voor zowel inwoners als bezoekers vergroten.

Op dinsdag 7 juli 2026 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd, waar het ontwerp van de aanlegsteiger wordt gepresenteerd. Bezoekers krijgen de kans om vragen te stellen, meer uitleg te krijgen over het project en hun ideeën te delen. De bijeenkomst vindt plaats van zeven tot acht uur ’s avonds in de Meander aan het Meanderplein 1.

Belangrijke informatie

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor bewoners uit de omgeving van de geplande aanlegsteiger. Aanmelden kan tot en met 6 juli via de website van de gemeente Sint-Michielsgestel. Het waterschap en de gemeente hopen op een goede opkomst en willen zoveel mogelijk input van omwonenden verzamelen.