Gemeentewerd Maashorst past openingstijden aan door hitte

Vanwege de verwachte hitte heeft de Werf in Maashorst haar openingstijden aangepast. Vanaf woensdag opent de locatie eerder en sluit ook eerder om werken onder warme omstandigheden veiliger te maken.

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De Werf past haar openingstijden aan vanwege de hoge temperaturen die de komende dagen worden verwacht. De locatie blijft open en bezoekers kunnen er terecht, maar de openingstijden worden tijdelijk gewijzigd. Dit moet het werken onder de warme omstandigheden aangenamer maken.

Vanaf woensdag 24 juni tot en met vrijdag 26 juni opent de Werf dagelijks om half zeven ’s ochtends. Op woensdag en donderdag sluit de locatie om half vier ’s middags, terwijl op vrijdag al om half één de deuren dichtgaan. Bezoekers wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

Tijdelijk schema

De aangepaste tijden zijn alleen van toepassing zolang de extreme hitte aanhoudt. Wanneer de weersomstandigheden weer normaal zijn, zal de Werf de reguliere openingstijden hervatten. Tot die tijd is het belangrijk dat bezoekers hun plannen afstemmen op het tijdelijke schema.

De aangepaste tijden gelden om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen. Het is nog niet bekend wanneer de normale openingstijden weer ingaan.