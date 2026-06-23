Afvalinzameling in Cranendonck start vanaf 24 juni een uur eerder

Inwoners moeten vanaf 24 juni tot en met 31 augustus hun afval vóór 06.30 uur buiten zetten. Dit komt door een aangepaste zomerregeling vanwege de hitte.

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De zomerregeling geldt voor verschillende soorten afval, zoals restafval, GFT+E (groente-, fruit- en tuinafval plus etensresten), PMD (plastic, metalen en drinkpakken) en oud papier. Bij oud papier verandert de inzameltijd alleen als dit door Remondis wordt opgehaald. Verenigingen houden hun normale routes en tijden.

Om overlast te voorkomen, mogen bewoners hun afval pas vanaf acht uur ’s avonds de dag ervoor aan de weg zetten. Controleer de afvalkalender om te zien welk type inzameling in jouw buurt van toepassing is.

Openingstijden milieustraat

De milieustraat heeft een eigen zomerregeling, die al op 1 juni inging en tot 30 september duurt. Hier zijn de openingstijden aangepast. Dinsdag, woensdag en vrijdag is de milieustraat open van acht uur tot twaalf uur ’s middags. Op zaterdag kunnen bewoners terecht van acht uur tot twee uur ’s middags.

Door de aangepaste tijden hopen de afvalverwerkers beter om te gaan met de warme zomertemperaturen en eventuele hinder te beperken.