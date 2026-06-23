Maximumsnelheid 30 km/u op doorgaande weg in Erp

In Erp wordt de maximumsnelheid op een drukke doorgaande route verlaagd naar 30 kilometer per uur. Het gaat om de Schansoord, Kerkstraat, Hezelstraat, Brugstraat en Molentiend. De gemeente wil hiermee de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de dorpskern verbeteren.

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De betreffende weg is nu nog een 50 kilometer per uur-weg, maar de inrichting past daar niet goed bij. Uit onderzoek blijkt dat de weg niet geschikt is om als gebiedsontsluitingsweg voor 50 kilometer per uur te blijven functioneren. Daarom heeft de gemeente besloten om de route om te vormen tot een zogenaamde GOW30, een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Om dit te realiseren worden borden geplaatst na ieder kruispunt. Daarnaast worden fietsstroken gemarkeerd met fietssymbolen op het wegdek, waardoor parkeren langs de stroken niet meer toegestaan is. Er komen vooralsnog geen fysieke snelheidsremmers, zoals drempels of plateaus, zodat openbaar vervoer en landbouwverkeer de weg goed kunnen blijven gebruiken.

Veiligheid en leefbaarheid

Een verlaging van de maximumsnelheid zorgt voor minder snelheidsverschillen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer. Ook wordt de remweg bij een noodstop aanzienlijk korter. Bij 50 kilometer per uur is de remweg 26 tot 28 meter, terwijl dit bij 30 kilometer per uur afneemt tot 12 à 13 meter. Dit draagt bij aan een vermindering van het aantal verkeersongelukken. Verder zorgt de lagere snelheid voor minder geluidsoverlast, wat de leefbaarheid langs de route verbetert.

Planning en verkeersbesluit

Voor de invoering van de 30 kilometer per uur-zone is een verkeersbesluit nodig. Het ontwerp daarvan wordt binnenkort gepubliceerd, waarna belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. De gemeente verwacht begin 2027 te starten met de aanpassingen. Na de uitvoering worden de effecten op snelheid en verkeersveiligheid actief gemonitord.