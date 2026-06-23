Man uit Vught wilde asielzoekers neersteken in Amsterdam: 'Statement maken'

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 42-jarige Marcel de G. uit Vught van poging tot moord op een of meerdere asielzoekers begin april in Amsterdam-West. Volgens de officier van justitie heeft De G. verklaard dat hij een statement wilde maken. Dat kwam dinsdag naar voren tijdens een zitting bij de rechtbank in Amsterdam.

Het OM houdt De G. verantwoordelijk voor poging tot moord of doodslag met een terroristisch oogmerk en bezit van een vuurwapen of gaspistool en twee messen. Hij zou zich op 7 april opvallend hebben gedragen, onder meer door schichtig om zich heen te kijken bij een asielzoekerscentrum in Amsterdam.

Toen agenten zijn kenteken checkten, zagen ze dat de man als vermist was opgegeven naar aanleiding van suïcidale uitspraken. Toen de politie hem aansprak, vertelde hij dat hij van plan was "meerdere mensen neer te steken". Hij verwees naar het handschoenenkastje van zijn motorscooter, waar agenten de messen vonden. Het wapen zou hij naar eigen zeggen eerder in een sloot hebben gegooid, maar dat is niet teruggevonden.

De advocaat van De G. vertelde dat haar cliënt was aangedaan door de moord op Lisa uit Abcoude. Hij had haar lichaam vorig jaar onder een wit laken zien liggen. De verdachte van de moord verbleef in een asielzoekerscentrum in Amsterdam-Zuidoost.

Neerwaartse spiraal

De G.'s advocaat zei tijdens de zitting dat er geen sprake is van een terroristisch oogmerk. Ze wil dat hij naar een andere afdeling in de penitentiaire inrichting wordt verplaatst. Volgens haar heeft hij weliswaar eerder een filmpje bekeken waarin negatief werd gesproken over het asielsysteem, maar op zijn telefoon zijn verder geen racistische berichten aangetroffen. Ze zei dat haar cliënt niet lekker in zijn vel zat en dat hij door persoonlijke problemen in een neerwaartse spiraal was beland.

De rechtbank besloot dat de verdachte langer vast blijft zitten. Hij zou nog altijd de drang voelen om zijn voorgenomen daad uit te voeren. De volgende zitting is op 1 september.