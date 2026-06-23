Nieuwe textielcontainer geplaatst in Cromvoirt

Sinds vrijdag 19 juni staat er een nieuwe textielcontainer bij de Sint-Lambertuskerk in Cromvoirt. Deze vervangt de oude container die eerder werd verwijderd.

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De nieuwe textielcontainer is te vinden naast de glasbak, links van de Sint-Lambertuskerk. Het is een plek waar inwoners schoon en droog textiel kunnen inleveren dat nog in goede staat is.

De plaatsing van de container komt nadat inwoners van Cromvoirt hun zorgen uitten over het verdwijnen van de oude inzamelplek. In samenwerking met Het Goed, een organisatie gespecialiseerd in hergebruik, is gezocht naar een oplossing.

Initiatief na klachten

Het weghalen van de vorige textielcontainer leidde tot veel vragen vanuit de buurt. Door het initiatief van betrokken partijen is nu een nieuwe inzamelplek gerealiseerd. Dit moet ervoor zorgen dat textiel weer eenvoudig kan worden ingeleverd en hergebruikt.

De gemeente benadrukt het belang van afvalscheiding en hergebruik. Voor meer informatie over afvalinzameling en de locaties van containers binnen de gemeente kunnen inwoners terecht op de website van de gemeente Vught.