ASML Schoolvoetbaltoernooi trekt recordaantal deelnemers

Het ASML Schoolvoetbaltoernooi 2026 is afgesloten na een succesvolle editie. Met 5.000 deelnemende kinderen en een nieuwe meidendag kende het evenement een recordjaar. De finale vond plaats in juni na maanden vol sportiviteit en plezier. Volgend jaar keert het toernooi terug in de Brainport-regio.

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Dit jaar had het toernooi een primeur: een speciale dag voor basisschoolmeiden uit groep vijf tot en met acht. De organisatie wilde het evenement inclusiever maken, na vorig jaar al een toernooidag voor speciaal onderwijs te hebben toegevoegd. FC Eindhoven, betrokken bij de organisatie, benadrukte dat iedereen welkom is.

Het toernooi begon in maart met voorrondes bij amateurverenigingen in de regio Eindhoven. Uiteindelijk werd gestreden om een plek in de finale in het Jan Louwers Stadion. Het recordaantal deelnemers toont volgens de organisatie hoe populair voetbal blijft, vooral onder kinderen die in schoolpauzes vaak samen voetballen.

Blik op 2027

De organisatie kijkt vooruit naar de volgende editie in 2027. Net als dit jaar zullen de voorrondes weer plaatsvinden bij lokale verenigingen. Het doel is om nog meer kinderen te enthousiasmeren, zodat zij hun klasgenoten aansporen om mee te doen. Volgens de projectleider blijft de huidige formule succesvol.

Het ASML Schoolvoetbaltoernooi blijft een vaste traditie in de regio, waarbij sportiviteit en plezier centraal staan. De organisatie hoopt met de nieuwe toevoegingen, zoals de meidendag, een breed publiek te blijven bereiken.