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Ammoniak gedumpt in de berm langs de A67 bij Geldrop

Vandaag om 15:26 • Aangepast vandaag om 15:46
Gevaarlijke stoffen gedumpt in de berm (foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink).
Gevaarlijke stoffen gedumpt in de berm (foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink).

In de berm langs de A67 bij Geldrop zijn dinsdagmiddag vaten met ammoniak gevonden. Het gaat in totaal om vier vaten waar twintig liter in kan. Mogelijk is veertig liter vloeistof in de grond terechtgekomen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vaten zijn gedumpt in de buurt van een pechhaven. Een speciaal team dat gevaarlijke stoffen opruimt, maakt een plan van aanpak hoe de gevaarlijke stoffen het beste weggehaald kunnen worden. De berm zal in ieder geval afgegraven moeten worden, omdat er ammoniak is gelekt. 

Het is niet bekend van wie de vaten zijn en waarvoor de vloeistof is gebruikt. 

Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
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