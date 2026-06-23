Ammoniak gedumpt in de berm langs de A67 bij Geldrop

In de berm langs de A67 bij Geldrop zijn dinsdagmiddag vaten met ammoniak gevonden. Het gaat in totaal om vier vaten waar twintig liter in kan. Mogelijk is veertig liter vloeistof in de grond terechtgekomen.

De vaten zijn gedumpt in de buurt van een pechhaven. Een speciaal team dat gevaarlijke stoffen opruimt, maakt een plan van aanpak hoe de gevaarlijke stoffen het beste weggehaald kunnen worden. De berm zal in ieder geval afgegraven moeten worden, omdat er ammoniak is gelekt.

Het is niet bekend van wie de vaten zijn en waarvoor de vloeistof is gebruikt.