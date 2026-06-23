Gemeente Oss behaalt nieuw CO2-certificaat

Gemeente Oss heeft niveau 3 op de CO2-Prestatieladder bereikt. Dit certificaat toont aan dat de gemeente inzicht heeft in de eigen uitstoot en maatregelen neemt om die verder te verlagen.

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De CO2-Prestatieladder meet jaarlijks hoeveel CO2 de gemeente uitstoot en wat er nog moet gebeuren om de doelen te behalen. Het nieuwe certificaat betekent dat de gemeente zowel inzicht heeft in de uitstoot als actief werkt aan het verminderen ervan. Dit past binnen de ambitie van Oss om een duurzame en voorbeeldige organisatie te zijn.

Er zijn verschillende gebieden waarop de gemeente verbeteringen doorvoert. Denk aan het energiegebruik in gebouwen, het inzetten van voertuigen en het efficiënter maken van straatverlichting. Deze stappen dragen bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Duurzaam en toekomstgericht

De gemeente Oss wil dat de stad een fijne plek blijft om te wonen, werken en leven. Daarom zoekt ze voortdurend naar manieren om energie te besparen en het milieu te beschermen. Samenwerking met bedrijven en andere partners speelt hierbij een belangrijke rol.

Oss heeft al stappen gezet, zoals het duurzamer maken van gebouwen en het goed monitoren van energiegebruik. Deze inspanningen dragen bij aan een schone en gezonde toekomst voor de gemeente.