Afvalinzameling en milieustraat Haps aangepast door hitte

Door de hitte start afvalinzameling deze week een uur eerder, om zes uur ’s ochtends. Ook de milieustraat in Haps heeft aangepaste openingstijden.

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De afvalinzameling aan huis begint deze week al om zes uur ’s ochtends, een uur eerder dan normaal. Dit is besloten vanwege de hoge temperaturen. Inwoners wordt gevraagd hun afval vóór dit tijdstip aan de straat te zetten, of de avond ervoor na tien uur.

Afval dat niet op tijd wordt aangeboden, kan niet worden opgehaald. Het moet worden teruggenomen en kan pas op de volgende inzameldag opnieuw worden aangeboden. Voor de juiste inzameldagen kan gekeken worden op de afvalkalender of in De AfvalApp.

Aangepaste tijden milieustraat

Ook de openingstijden van de milieustraat in Haps zijn aangepast. Zo blijft het voor bezoekers en medewerkers prettig om daar te werken tijdens de hitte. De milieustraat is op woensdag 24 juni, vrijdag 26 juni en zaterdag 27 juni geopend van negen uur tot één uur ’s middags.

Wie zeker wil weten dat de milieustraat open is, kan de laatste openingstijden controleren via De AfvalApp onder het kopje Nieuws. Dit voorkomt dat bezoekers voor een gesloten deur staan.

De gemeente bedankt inwoners voor hun begrip voor deze tijdelijke maatregelen.