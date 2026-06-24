Oud-juf van Oranjekeeper Bart Verbruggen trots: ‘Was altijd aan het keepen’

Terwijl Oranjekeeper Bart Verbruggen zaterdag de ene na de andere redding maakte voor het Nederlands elftal, zat zijn oud-juf Anne-Sophie Safi-Harb glunderend op de bank. Zes jaar lang had ze hem in de klas op de vrije basisschool Waldorf Breda. Dat haar voormalige leerling nu op het WK onder de lat staat, vindt ze fantastisch. "Hij was toen al elke dag met voetbal bezig."

Hoewel Waldorf Breda vorig jaar helemaal verbouwd is, ziet het klaslokaal waar Bart les kreeg, er nog uit als vanouds. Terwijl Anne-Sophie naar binnen loopt, wijst ze naar de plek waar hij altijd zat. “Hij zat van 2008 tot 2014 bij mij in de klas, dat begon in groep 3. Daar achteraan was zijn bureautje”, vertelt ze. “Bart was een rustige, leergierige leerling. Ik kan me niet herinneren dat hij ooit ruzie had en ik hoefde hem ook nooit strafwerk te geven.”

"Hij vertelde me dat hij thuis op de trampoline continue duikoefeningen deed."

Dat Bart gek was op voetbal, viel meteen op. “Hij wilde het liefst elke dag in voetbalkleren naar school, maar dat mocht niet van zijn ouders”, lacht ze. “Dus hadden ze een compromis gesloten en mocht hij om de dag in zijn voetbaloutfit naar school.

Keepen deed hij het allerliefst. Op het schoolplein mocht niet worden gevoetbald, dus zocht Bart andere manieren om met voetbal bezig te zijn. "Soms gingen ze in de pauze naar een veldje verderop”, vertelt de juf. “Hij speelde ook altijd met Playmobil-doeltjes en poppetjes. Verschillende manieren van de bal tegen houden... Dat speelde-ie allemaal uit. Ook vertelde hij dat hij thuis op de trampoline continue duikoefeningen deed. “ Dat Bart twaalf jaar later als keeper van het Nederlands elftal op zijn eerste WK zou staan, had ze nooit kunnen bedenken. “Er waren natuurlijk heel veel jongetjes op die leeftijd die profvoetballer wilde worden”, vertelt ze. "Bart was echt heel goed, dus als ik een voetbalkenner was geweest, had ik het misschien wel gezien. Toen ik hoorde dat-ie naar NAC mocht, dacht ik: dit belooft wat. Dat je leerling dan uiteindelijk keeper van het Nederlands Elftal wordt, is wel heel bijzonder. Ik ben ontzettend trots op hem.”

Onlangs kwam Bart Verbruggen langs op Waldorf en liet hij zijn WK-kwalificatieshirt en handschoenen achter (foto: Rochelle Moes.

'Jaaa, Bartje!'